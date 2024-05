Nog ongeslagen Minnesota opent halve finales met zege bij titelverdediger Denver

De Minnesota Timberwolves blijven een perfect parcours afleggen in de play-offs. In de eerste wedstrijd van de halve finales in de Western Conference gingen ze met 99-106 winnen in Denver. Vooral Anthony Edwards werd achteraf gevierd, de Amerikaan tekende voor 43 punten.

De motor van de Minnesota Timberwolves blijft op volle toeren draaien in de play-offs. Na de duidelijke 4-0 tegen Phoenix in de eerste ronde, wonnen de Timberwolves nu ook hun opener in de halve finale.

Op het parket van titelverdediger Denver eindigde de partij op 99-106. Vooral in de tweede helft stond het vizier van de bezoekers erg scherp.

De jonge Anthony Edwards (22) werd met 43 punten, 7 rebounds en 3 assists de ster van de avond. Vedette Nikola Jokic raakte voor Denver aan 32 punten, 8 rebounds en 9 assists.

De volgende partij in de best of seven-reeks vindt maandagavond plaats. Dat gebeurt opnieuw in Denver. In de andere halve finale van de Western Conference nemen Oklahoma en Dallas het een dag later voor het eerst tegen elkaar op.