Thomas Pieters zet met 5e plaats in Singapore zijn beste prestatie van het seizoen neer

Na een moeilijke start van het seizoen heeft Thomas Pieters stilaan zijn draai weer gevonden, met onder meer een 9e plaats in Miami en een 14e plaats in Adelaide.



Pieters linkt de stijgende vormcurve aan een nieuwe driver, die hem een beter gevoel geeft en dus ook betere prestaties. Dat zagen we op dag 2 van het LIV-toernooi in Singapore.



Pieters leek op Sentosa op weg naar de leiding door geen enkele bogey (+1) op te laten tekenen. Tot de laatste hole, waar hij zijn balletje in het water sloeg. Zo finishte hij zijn rondje in 66 slagen.



Met een 2e plaats ging Pieters toch nog kansrijk de laatste dag in. Maar door een klein dipje - hij werkte zijn 18 holes af in 69 slagen - viel hij toch nog terug naar de 5e plaats, wat weliswaar zijn beste resultaat is van het seizoen.



In het klassement van de LIV Tour klimt Pieters naar de 22e plaats. Zijn team RangeGoats GC, met ook nog onder meer de Amerikaan Bubba Watson, eindigde in Singapore op de 6e plaats.