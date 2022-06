Belgische blamage in Brussel: Rode Duivels gaan kansloos met 1-4 onderuit tegen Nederland

clock 22:56 erna, 22 uur 56. Toby Alderweireld en Jan Vertonghen

clock 22:44 einde, 22 uur 44. De conclusie is dat je heel ver weg bent van je maximumcapaciteit. Je hebt een beroerde wedstrijd gespeeld, er was een serieus gebrek aan agressiviteit, er was geen scherpte in elke linie. Er zijn heel veel vraagtekens naar de toekomst toe. Eddy Snelders. De conclusie is dat je heel ver weg bent van je maximumcapaciteit. Je hebt een beroerde wedstrijd gespeeld, er was een serieus gebrek aan agressiviteit, er was geen scherpte in elke linie. Er zijn heel veel vraagtekens naar de toekomst toe. Eddy Snelders

clock 22:40 einde, 22 uur 40. Einde van de wedstrijd: Rode Duivels worden afgestraft met 1-4. De lijdensweg zit er eindelijk op voor de Rode Duivels. Het gejuich is bij de Nederlanders, een beetje boegeroep voor de Rode Duivels. Oranje heeft voetballes gegeven, een oplawaai die nog lang zal nazinderen. 1-4 is de eindstand. . Einde van de wedstrijd: Rode Duivels worden afgestraft met 1-4 De lijdensweg zit er eindelijk op voor de Rode Duivels. Het gejuich is bij de Nederlanders, een beetje boegeroep voor de Rode Duivels. Oranje heeft voetballes gegeven, een oplawaai die nog lang zal nazinderen. 1-4 is de eindstand.

clock 90+4' tweede helft tweede helft, minuut 94 match afgelopen

clock 90+3' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 93 door Michy Batshuayi van België. 1, 4. goal België Nederland einde 1 4

clock 90+1' tweede helft, minuut 91. Dan is de eerredder daar toch! De eerredder is toch een feit, al was er opnieuw sprake van buitenspel. De Spaanse scheidsrechter gaf het voordeel aan de twijfel voor de Belgen en zo pikt Batshuayi dan toch zijn doelpuntje mee, op aangeven van Kevin De Bruyne. . Dan is de eerredder daar toch! De eerredder is toch een feit, al was er opnieuw sprake van buitenspel. De Spaanse scheidsrechter gaf het voordeel aan de twijfel voor de Belgen en zo pikt Batshuayi dan toch zijn doelpuntje mee, op aangeven van Kevin De Bruyne.

clock 89' tweede helft, minuut 89. Depay kan zich overal doorheen dribbelen. Hij zorgt telkens opnieuw voor dreiging. De Nederlanders zijn alleszins op zoek naar de forfaitscore. Dumfries werd weggestuurd op de rechterflank, Carrasco kon hem nog net afhouden van een voorzet. . Depay kan zich overal doorheen dribbelen. Hij zorgt telkens opnieuw voor dreiging. De Nederlanders zijn alleszins op zoek naar de forfaitscore. Dumfries werd weggestuurd op de rechterflank, Carrasco kon hem nog net afhouden van een voorzet.

clock 89' Gele kaart voor Virgil van Dijk van Nederland tijdens tweede helft, minuut 89 yellow card Virgil van Dijk Nederland

clock 86' Statistiek. Het wordt de zwaarste nederlaag van de Belgen sinds 2009. In de kwalificatiewedstrijd voor het WK van 2010 ging het met 5-0 de boot in tegen Spanje. Toen was er nog sprake van een andere generatie... . tweede helft, minuut 86. statistics Statistiek Het wordt de zwaarste nederlaag van de Belgen sinds 2009. In de kwalificatiewedstrijd voor het WK van 2010 ging het met 5-0 de boot in tegen Spanje. Toen was er nog sprake van een andere generatie...

clock 86' Is deze nederlaag de voorbode voor erger? tweede helft, minuut 86. Is deze nederlaag de voorbode voor erger?

clock 83' tweede helft, minuut 83. Vervanging bij Nederland, Teun Koopmeiners erin, Steven Berghuis eruit wissel substitution out Steven Berghuis substitution in Teun Koopmeiners

clock 83' tweede helft, minuut 83. Uitblinker Steven Berghuis gaat naar de kant en wordt vervangen door Teun Koopmeiners, de middenvelder die voorlopig nog eigendom is van Atalanta. . Uitblinker Steven Berghuis gaat naar de kant en wordt vervangen door Teun Koopmeiners, de middenvelder die voorlopig nog eigendom is van Atalanta.

clock 80' Mertens tegen de paal! Het mag niet zijn voor de Duivels. Mertens ontvangt de bal goed, snijdt naar binnen en haalt bijna de achterlijn. Hij ziet een gaatje in de korte hoek en knalt de bal erin, net iets te veel naar de paal gericht. De paal houdt de bal uit het doel en brengt de bal terug in het veld. Batshuayi kan met de herneming niet voor gevaar zorgen. . tweede helft, minuut 80. shot on goalpost Mertens tegen de paal! Het mag niet zijn voor de Duivels. Mertens ontvangt de bal goed, snijdt naar binnen en haalt bijna de achterlijn. Hij ziet een gaatje in de korte hoek en knalt de bal erin, net iets te veel naar de paal gericht. De paal houdt de bal uit het doel en brengt de bal terug in het veld. Batshuayi kan met de herneming niet voor gevaar zorgen.

clock 77' tweede helft, minuut 77. Eerredder van Castagne afgekeurd door buitenspel. De Belgen hebben dan toch kunnen scoren, al telt het doelpunt wel niet. Batshuayi ontvangt de voorzet van Vertonghen vanuit buitenspel, hij trapt de bal tegen Cillessen. Castagne kan in de herneming de bal dan toch voorbij de Nederlandse doelman leggen, al telt het doelpunt na een VAR-check niet. . Eerredder van Castagne afgekeurd door buitenspel De Belgen hebben dan toch kunnen scoren, al telt het doelpunt wel niet. Batshuayi ontvangt de voorzet van Vertonghen vanuit buitenspel, hij trapt de bal tegen Cillessen. Castagne kan in de herneming de bal dan toch voorbij de Nederlandse doelman leggen, al telt het doelpunt na een VAR-check niet.

clock 74' tweede helft, minuut 74. Vervanging bij Nederland, Matthijs de Ligt erin, Nathan Aké eruit wissel substitution out Nathan Aké substitution in Matthijs de Ligt