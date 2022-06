De analyse van Roberto Martinez: "We speelden niet om te winnen, wel voor het WK"

"En heel wat van onze spelers konden het tempo en de intensiteit niet aan. (zucht) We moeten te veel spelers "opbouwen" in dit blok van vier matchen. Fysiek was Nederland veel sterker dan ons. Het is een volledig fitte groep met matchritme. Ook wij hebben sterke spelers, maar ze zullen klaar moeten zijn voor het WK."

We weten dat er nog veel werk is, want in Qatar zal iedereen honderd procent moeten zijn.

Martinez wil bovendien niet spreken over een periode van vijf maanden tot Qatar, wel van "17 internationale dagen" met zijn groep. Het verklaart waarom hij enkele jongens tegen Oranje absoluut aan het werk wilde zien.

"We speelden eigenlijk niet om te winnen - ook al wilden we dat wel - maar om het team voor te bereiden op het WK", benadrukte de bondscoach twee keer. "Dit was dan ook een wake-upcall. We weten dat er nog veel werk is, want in Qatar zal iedereen honderd procent moeten zijn. Zeker fysiek, klaar zijn om te knokken."

Martinez sloot toch nog met een positieve boodschap af: "We zijn niet ingestart na de 0-4 en scoorden nog. Bovendien hebben we vandaag kleine gevechtjes gewonnen."

Om er wel meteen aan toe te voegen... "Maar we hebben nog maar 17 dagen tot het WK met elkaar."