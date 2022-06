Red Flames Teulings, Van Belle, Detruyer en Mertens vallen af voor EK: "Een sportieve keuze"

Serneels riep op 16 mei 33 speelsters op voor een ruime groep die de voorbereiding op Euro 2022 van 6 tot 31 juli in Engeland zou meemaken. Maandag 20 juni maakt hij de definitieve selectie van 23 bekend.



Begin juni haakte verdediger Isabelle Iliano geblesseerd af, vandaag kwamen daar nog 4 afvallers bij. Teulings (Anderlecht/Fortuna Sittard), Van Belle (AA Gent), Detruyer (OHL) en Mertens (OHL). Vooral de naam van Teulings is opvallend, er is geen sprake van blessures.



"Het gaat om een sportieve keuze", legt de bondscoach uit . "Voor sommigen hebben we andere speelsters in hun plaats. Ook de type-elftallen zitten in mijn hoofd, hoe gaan we op het EK spelen? In de kwalificaties waren we bijvoorbeeld vaak dominant, maar op de eindronde zal dat misschien anders zijn..."



De resterende Flames reizen straks naar Engeland, waar ze morgen een eerste van vier aanloopduels afwerken. In Wolverhampton geven ze Engeland partij.



Daarna volgen nog 3 oefenduels in eigen land, in Lier: op 23 juni tegen Noord-Ierland, op 26 juni tegen Oostenrijk en op 28 juni tegen Luxemburg.



Op 6 juli trekt de definitieve selectie voor het toernooi naar Engeland. De eerste EK-match is op zondag 10 juli tegen IJsland in Manchester. Daarna volgen in groep D duels tegen Frankrijk (14 juli in Rotherham) en Italië (18 juli in Manchester).