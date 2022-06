BEKIJK: De Red Flames wakkeren de EK-gekte aan in 5 Vlaamse scholen

Vijf jaar na hun eerste deelname spelen de Belgische voetbalvrouwen volgende maand hun tweede EK. In groep D nemen ze het op tegen IJsland (10 juli in Manchester), Frankrijk (14 juli in Rotherham) en Italië (18 juli in Manchester). Om beter te doen dan in 2017 en de kwartfinales te halen, moet de ploeg van Ives Serneels in de top twee eindigen.