Red Flames oefenen morgen tegen EK-organisator Engeland, coach Serneels: "Al proeven van EK-sfeer"

"Allereerst zullen we er proeven van de EK-sfeer", zegt Serneels daags voor de eerste van vier oefenduels. "Daarnaast is er de kwaliteit van de tegenstander, we ontmoeten een van de favorieten voor het EK." Engeland staat achtste op de FIFA-ranking. België 20e.



"En na een maand werken willen we zien waar we staan. Engeland komt voor ons in actie (op het EK) en heeft dus 4 à 5 dagen voorsprong in de voorbereiding."



De Flames begonnen die voorbereiding met een ruime groep van 33, vandaag blijven er nog 28 over. Isabelle Iliano viel begin juni geblesseerd uit, vandaag liet Serneels met Jarne Teulings, Shari Van Belle, Marie Detruyer en Zenia Martens nog 4 namen vertrekken.



"Het is een sportieve keuze", legt Serneels uit. "Voor sommigen zijn er alternatieven voor hun positie. Ik moest ook rekening houden met de typeploegen, hoe we zullen spelen op het EK. Zo waren we bijvoorbeeld vaak dominant in de kwalificaties, maar zal het hier misschien anders zijn ..."