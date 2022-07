Bondscoach Serneels na "unieke kans": "Zweden was moe en zenuwachtig aan het worden"

Ives Serneels praat altijd rustig en beheerst, maar zijn reactie na de zure uitschakeling tegen Zweden onthulde een grote brok teleurstelling.

"Dit doet heel veel pijn. We wisten natuurlijk dat we tegen het nummer twee van de wereld onder druk gingen komen te staan, maar we verdienden echt die verlengingen."

Serneels kan zijn team niets verwijten: "We hebben het goed gedaan. Buiten schoten van de tweede lijn en stilstaande fases hebben we niet heel veel zuivere kansen weggegeven. In de eerste helft zijn we er zelf ook een aantal keer kunnen uitkomen."

"Dit was een unieke kans. Je zag dat Zweden moe en zenuwachtig was aan het worden. In de laatste 10 minuten begonnen we enkele keer terug te prikken, dus dan hoop je toch op dat ene moment", verklaart de bondscoach zijn teleurstelling.