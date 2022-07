Jules Hesters pakt 1e profzege na sprintje tegen (applaudisserende) Dries De Bondt

De 23-jarige renner van Sport Vlaanderen-Baloise haalde het met overmacht in een sprint met twee van oud-Belgisch kampioen Dries De Bondt. De Bondt erkende de beensnelheid van zijn jonge landgenoot en trakteerde hem op een oprecht applausje.

Jules Hesters heeft vandaag de GP Beeckman-De Caluwé, een profkoers op de nationale kalender in het Oost-Vlaamse Ninove, op zijn naam geschreven.

Hesters deed het verhaal van zijn eerste overwinning zelf - in geuren en kleuren - uit de doeken:



"Het begin van de wedstrijd verliep nerveus en was zeer lastig", verduidelijkte Jules Hesters. "Het tempo lag van bij de start heel hoog waardoor het opzetten van een vlucht heel moeilijk was. Haast onmogelijk zelfs."

"Halfweg de wedstrijd konden wij ons toch loswrikken uit het peloton, zij het wel met een omvangrijke groep van 15 renners. In de finale werd het gashendel nog wat meer opengedraaid en slaagde een groep van vier renners erin om te gaan versnellen."

"Daarin zat wel mijn teamgenoot Jens Reynders, én Dries De Bondt. Ik haakte mijn karretje aan bij vier anderen die de sprong naar de kopgroep waagden. Toen wij de aansluiting gingen maken, demarreerde De Bondt. Ik sprong direct naar zijn wiel en zo begonnen we aan de laatste 7 kilometer met twee. In de daaropvolgende sprint kon ik het halen. Mijn eerste profzege was meteen een feit", besloot Jules Hesters.

Het gezin van Hesters leeft momenteel op een roze wolk. Eerder deze week moest er al een fles champagne ontkurkt worden ten huize Hesters. Zus Hélène behaalde als junior een bronzen medaille op de ploegkoers van het EK baanwielrennen.