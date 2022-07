Jasper Philipsen over maatje Pogacar: "Hij weet hoe hard ik ervoor heb moeten werken"

Tijd om te juichen was er niet voor Philipsen. Geen nood, want in de rit naar Calais kon de jonge sprinter zijn handen al eens in de lucht gooien toen hij dacht gewonnen te hebben.

"De beelden van die aankomst in Calais zijn een stuk mooier", grinnikt Philipsen. Binnen een paar jaar zijn we dat vergeten en laat ik aan iedereen deze beelden zien!"

"Het was die dag zelf natuurlijk wel zuur. Ik was echt niet op de hoogte dat Wout van Aert een onemanshow was aan het opvoeren. Gelukkig had ik de komende dagen geen tijd om er veel bij stil te staan."

"Het is dan mooi om het nu toch af te maken."