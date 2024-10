Nina Pinzarrone schaatst op 1 na beste vrije kür en klimt van 5 naar 4 op Skate America

Nina Pinzarrone leverde in een rode outfit met veel vaart op de muziek van Escapes Within (The Handmaid's Tale soundtrack) en de nocturne "Un rêve" 130,76 punten, een mooie kür af, maar 2,5 punten onder haar persoonlijk record. Higuchi haalde 130,81 punten.



Met een totaal van 193,61 punten klom onze landgenote van 5 naar 4, omdat de Amerikaanse Bradie Tennell steken liet vallen.



Waar gisteren de 2 Amerikaanse vrouwen de 2 Japanse nog voorafgingen, was Japan goed voor de top 2 in de eindafrekening. Rinka Watanabe eindigde tweede, de Amerikaanse Isabeau Levito, de beste van de korte kür, viel terug naar drie.



Skate America is een wedstrijd met prestige. Sinds 1979 is het de opening van het seizoen en sinds 1995 maakt de krachtmeting deel uit van de Grand Prix Series.



Voor Pinzarrone zijn in dit lange seizoen - het WK in Boston is van 25 tot 30 maart - de Grand Prix-meetings voorwedstrijden. De Europese titelstrijd en het WK staan voor haar op een hoger niveau. Over 2 weken schaatst ze in Angers, met de Grand Prix van Frankrijk. Daar werd ze vorig jaar 2e.