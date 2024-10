Nina Pinzarrone opent haar seizoen met 5e plaats in korte kür in Skate America

za 19 oktober 2024 09:01

Op de beroemde tonen van het Zwanenmeer is Nina Pinzarrone naar de 5e plaats geschaatst in de korte kür van de Skate America, de eerste afspraak o phet Grand Prix-circuit. Ze haalde 62,85 punten. Isabeau Levito leidt voor eigen volk in Allen, Texas, met 68,43 punten. Komende nacht is de vrije kür.

Vorig jaar won Loena Hendrickx Skate America, maar onze landgenote verdedigt haar titel niet. Ze heeft meer tijd nodig om het seizoen voor te bereiden.



Zo is Nina Pinzarrone de enige Belgische. De 17-jarige voerde in een zwarte outfit voor het eerst haar programma uit. Met 62,85 punten bleef ze 7 punten onder haar persoonlijke recordscore van het EK vorig seizoen, waar ze derde werd.



De top 4 wordt ingenomen door 2 Amerikaanse en 2 Japanse vrouwen. Helemaal bovenaan staat de nummer 2 van het WK, Isabeau Levito met 68,43 punten. Zij is ook 17 jaar.



Bradie Tennell volgt als tweede met 66,99 punten. De Amerikaanse maakte een emotionele comeback, nadat ze vorig seizoen haar enkel had gebroken. Rinka Watanabe en Wakaba Higuchi tellen ook scores in de 66 punten.



(lees voort onder de foto)

Nina Pinzarrone.

Skate America is de eerste van 6 Grand Prix-wedstrijden. Die worden telkens met zijn twaalven geschaatst. Alle rijdsters in het concours komen op uitnodiging van de Internationale Schaatsunie (ISU) 2 keer in actie. Op grond van de resultaten wordt een klassement opgemaakt: de beste 6 plaatsen zich voor de finale, begin december in Grenoble.