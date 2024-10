Lando Norris pakt pole in Texas, snellere (?) Verstappen gedwarsboomd door crash Russell

Na de sprintrace waren de F1-rijders al te gretig om aan de kwalificaties te beginnen op het Circuit of the Americas in Austin. Er stond zelfs een file in de pitstraat om als eerste het circuit op te mogen.



Voor Lewis Hamilton zou het snel omslaan in ontgoocheling, want de zevenvoudige wereldkampioen lag er al in Q1 uit. Max Verstappen zou met de snelste tijd in Q1 en Q2 nog wat meer een boost krijgen na zijn zege in de sprintrace. De RB20 is de Nederlander duidelijk beter gezind in de VS.



Lando Norris wist wat hem te doen stond in Q3. Met nieuwe banden klokte de WK-rivaal 1'32"330. Een chrono waar de Ferrari-rijders hun tanden stuk op beten. Ook Verstappen kwam bij zijn eerste poging 0"031 tekort, maar kreeg nog een kans.



In de eerste sector dook hij meteen 2 tienden onder de knaltijd van Norris, maar net dan ging Russell er in de laatste sector af. Een dubbele gele vlag maakte een einde aan de kwalificaties.



Norris pakt dus zijn 4e pole in de laatste 5 GP’s, maar weet dat hem een stevige uitdaging wacht met Verstappen op plek 2 in een duidelijk verbeterde Red Bull. Carlos Sainz en Charles Leclerc staan in hun Ferrari's op de tweede startrij.



De 19e van 24 WK-races wordt vanavond om 21 uur Belgische tijd gereden.

(lees voort onder tweet)