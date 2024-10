Lando Norris maakt cruciale fout in slotronde en verliest zo 2 punten op Verstappen in sprintrace

Het eerste tikje is uitgedeeld. Max Verstappen heeft de sprintrace van de Grote Prijs van de Verenigde Staten soeverein op zijn naam geschreven. Van begin tot einde domineerde hij aan kop. Zijn concurrent Lando Norris liet zich in de slotronde betrappen op een stuurfout en moest zo al meteen punten prijsgeven in de WK-stand.

In Austin zijn alle ogen gericht op Max Verstappen en Lando Norris, die tot het einde van het seizoen zullen bikkelen om de titel.

En als er één iemand is die kan presteren onder druk ... Jawel, dan is het Verstappen. De Nederlander deelde zaterdag een eerste tik uit aan zijn achtervolger door de sprintrace te winnen en zo twee extra punten voorsprong te pakken.



Verstappen won vrijdag ook al de sprintkwalificatie en mocht de sprintrace dus vanaf de eerste rij starten op het Circuit of the Americas in Austin, de hoofdstad van Texas.

De in Hasselt geboren Nederlander gaf geen krimp en haalde het voor de Spanjaard Carlos Sainz en de Belgische Brit Lando Norris - die in de laatste ronde nog een plekje moest inboeten na een foutje in een van de eerste bochten.