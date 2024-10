Max Verstappen deelt in kwalificaties voor sprintrace in VS tik uit aan Lando Norris

Voordeel Verstappen. Max Verstappen heeft de eerste tik uitgedeeld in Austin. De Nederlander reed met zijn Red Bull de snelste tijd in de kwalificaties voor de sprintrace van zaterdag, terwijl titelrivaal Lando Norris op plaats 4 bleef steken. De sprintrace is zaterdag om 20 uur.

Na 3 weken zonder race trok het Formule 1-circus zich opnieuw op gang in Austin voor de Grote Prijs van de Verenigde Staten. Red Bull kwam met een upgrade van zijn auto en dus was het uitkijken of Max Verstappen weer voorin kon meedoen.

Het antwoord na de kwalificaties voor de sprintrace is volmondig ja. De WK-leider was George Russell met 12 duizendste seconde te snel af en start zaterdag vanaf de poleposition voor de korte sprintrace.

"De auto voelde de hele dag goed. Ik ben heel blij met die eerste plaats, want dat was toch al een tidje geleden. Ik kan niet anders dan tevreden zijn", vertelde Verstappen, die voor het eerst sinds juni in Oostenrijk vanaf plaats 1 mag starten.

De glimlach bij Verstappen zal ook iets te maken hebben met de vierde plaats van zijn titelconcurrent, Lando Norris. De Brit moet dus vrezen dat Verstappen zaterdag wat puntjes kan uitlopen in de WK-stand.