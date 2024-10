Max Verstappen hoopt op beterschap met zijn Red Bull: "Ik denk dat we het ergste achter de rug hebben "

Komend weekend pikken de Formule 1-rijders in de Verenigde Staten weer de draad op. Voor de break had Max Verstappen het moeilijk om te scoren met zijn Red Bull. Na een maand pauze begint hij hoopvol aan de laatste 6 GP's van het seizoen.

"In Bakoe en Singapore voelde het al beter", zegt Verstappen, die vanaf de Grote Prijs van Azerbeidzjan met een verbeterde vloer racet.



In Singapore eindigde hij als tweede. "Dat was al een goede stap voor ons. Het zal nog wel wat tijd kosten om er weer helemaal bovenop te komen, want je kunt zoiets niet in een of twee weken omdraaien."



De Grote Prijs van de Verenigde Staten vindt zondag om 21 uur plaats. Zaterdagavond is er een sprintrace op het Circuit of the Americas in Texas.