IJskonijn Oscar Piastri maakt een betere indruk dan wankelende Lando Norris: moet McLaren een keuze maken?

De McLaren-garage zit met een probleem. Paradepaardje Lando Norris wankelt, ijskonijn Oscar Piastri domineert. Norris leek lang de uitgesproken nummer één van de Britse renstal, maar de koelbloedigheid waarmee Piastri zijn rondjes (en interviews) afwerkt, stelt dat leiderschap steeds meer in vraag. Is het tijd om de veelbesproken "papaya rules" overboord te gooien?

Met een duidelijk minder sterke Red Bull zal Max Verstappen zijn uiterste best moeten doen om opnieuw wereldkampioen te worden. De Nederlander won evenwel vorige week in Japan en bewees dat er ook met hem rekening moet gehouden worden.

Norris heeft het niet enkel moeilijk op de baan, ook daarnaast lijkt hij zijn schouders wat te laten hangen. De Brit is altijd een guitige en niet al te serieuze coureur geweest. Maar lacht hij zijn problemen niet gewoon weg?

In de cooldown room waar de top 3 zich na de wedstrijd verzamelt, analyseerde Norris zijn prestatie. "Wat een muppet", zei hij al lachend over zichzelf bij het bekijken van een mislukte inhaalactie. "Wie is dat?", zagen Piastri (1e) en Russell (2e) er de humor van in.

Ook in zijn interview na afloop reageerde Norris teleurgesteld. "Ik vind het moeilijk om het positieve van deze race in te zien. Ik heb te veel fouten gemaakt en dat kost me de overwinning."

"Iedereen zegt dat ik blij moet zijn dat ik leider in het WK-klassement ben, maar ik ben verbaasd dat ik daar nog sta", trok hij zichzelf in twijfel.