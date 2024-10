"We hinken steeds achterop": verouderde windtunnel roept nieuwe vraagtekens op bij Red Bull in titelstrijd

Alle hens aan dek bij Red Bull. Het team dreigt dit seizoen te kapseizen met de streep in zicht. Klachten over een windtunnel uit de "Koude Oorlog" werpen nieuwe vraagtekens op. Net als een nieuwe "magische vloer". En Max Verstappen? De Nederlandse titelverdediger denkt er het zijne van vlak voor een (stilaan) cruciaal weekend in Texas.

Al moet de renstal misschien eerst in de spiegel kijken als het aankomt op apparatuur. "We hebben een faciliteit met een 60 jaar oude windtunnel", deelde teambaas Christian Horner plots enkele dagen geleden.

In principe mogen teams niet sleutelen aan de wagen tussen kwalificaties en race door de parc fermé-reglementen. Dat Red Bull die regels slinks wilde omzeilen, smoorde de FIA snel in de kiem.

Verouderde middelen of niet, aan creativiteit is geen gebrek bij de ingenieurs.

"Op dit moment weten we dat we nog steeds enorm achterop hinken", schijnt Max Verstappen zijn licht op de zaak in de Verenigde Staten, waar het F1-circus dit weekend neerstrijkt.

"Dat moeten we stap voor stap aanpakken. Om eerlijk te zijn, maak ik me niet echt ergens zorgen over."

McLaren beloofde een heleboel "kleine" updates, Red Bull ging nog maar eens met de grove borstel rond zijn wagen. Alsof de spanning nog niet genoeg te snijden was.

Maar Verstappen? Hij wil gewoon plezier beleven in zijn wagen. "We zullen wel zien wat de upgrades met de wagen doen, niet? Als de wagen sneller wordt, zit ik toch iets comfortabeler aan het stuur. Ik heb er vertrouwen in dat we nog goede races zullen en kunnen rijden."

Aan de huidige wereldkampioen om dat ook nu weer te bewijzen.