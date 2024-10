Formule 1 schrapt volgend jaar (controversieel) bonuspunt voor snelste ronde

Vanaf volgend seizoen zal er in de Formule 1 geen bonuspunt meer te verdienen zijn voor de rijder, die in de race de snelste ronde heeft afgewerkt. Dat maakte de Internationale Autosportfederatie FIA bekend in de marge van de Grote Prijs van de Verenigde Staten, dit weekend in Texas.

Sinds 2019 kende de Formule 1 een extra WK-punt toe aan de rijder met de snelste ronde, als hij in de top 10 eindigt.

Op die manier werd geprobeerd om de spanning in het wereldkampioenschap tot op het laatste moment te behouden, zoals in 2021 het geval was toen Max Verstappen en Lewis Hamilton bij het ingaan van de slotrace in Abu Dhabi op gelijke hoogte stonden in de WK-stand.

Volgend jaar valt het extra punt weg. Omdat het tot een rel kan leiden?

In de GP van Singapore snoepte Daniel Ricciardo titelkandidaat Lando Norris op het nippertje het punt af.

Racing Bulls-rijder Ricciardo zelf leverde het niks op, hij eindigde niet in de top 10. Maar zijn voormalige ploegmaat en rijder van zusterteam Red Bull Verstappen had er baat bij in de strijd om het WK.