Goud en zilver voor Belgische zeilsters in Olympische Zeilweek van Hyères

De Belgische zeilsters hebben een mooie buit verzameld op de Olympische Zeilweek van Hyères (Frankrijk). Anouk Geurts en Isaura Maenhaut veroverden goud in de 49er FX, Emma Plasschaert zeilde naar de 2e plaats in de ILCA 6.

Drie weken na de WB-wedstrijd in Mallorca kwamen de beste Belgische zeilers in actie in Hyères voor de traditionele Olympische Zeilweek. Dat is geen WB-manche, maar wel een hoog aangeschreven zeilwedstrijd.

Anouk Geurts en Isaura Maenhaut begonnen vandaag met een geruststellende voorsprong van 13 punten aan de medaillerace, maar die voorsprong waren ze meteen na de start al kwijt.

Net als 3 andere boten keerden ze meteen na de start hun boot om, omdat ze misschien een valse start hadden gemaakt. "En we wilden geen diskwalificatie riskeren", klonk het na de race in koor. De Belgische boot lag in laatste positie.

"Daarna was het een gevecht om nog iets van de medaillerace te maken. We hebben er niet echt over gesproken aan boord, gelukkig kwamen de Amerikaanse vrouwen 1 plaats tekort."

Geurts en Maenhaut konden nog 1 boot inhalen en dat gaf de doorslag, zo hielden ze de Amerikaanse boot - die 2e werd in de medaillerace - nog net af in de eindstand.

"Bij de finish wisten we het nog niet zeker. Pas toen onze coach vertelde dat we gewonnen hadden, konden we vieren. Dat waren stressvolle momenten. Gelukkig dat we de eindzege net konden vasthouden."