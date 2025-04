Roos Vanotterdijk en Sarah Dumont schitteren op BK met 2 titels, Lucas Henveaux perst er WK-limiet én BR uit

Op de tweede dag van het BK zwemmen eisten vertrouwde gezichten de hoofdrol op. Lucas Henveaux zwom op zijn vertrouwde 400 meter vrije slag met de vingers in de neus naar de Belgische titel in 3'46"76, meteen ook goed voor de WK-limiet.

Henveaux had op het einde van de avond nog een extraatje: in de 4x100 meter wisselslag was hij voor zijn Luikse zwemclub de startzwemmer in de rugslag. Hij tikte na 100 meter aan in 54"26, een Belgisch record.

Ook Roos Vanotterdijk stond in Antwerpen in de schijnwerpers. Vanotterdijk zwom op de 100 meter rugslag en 50 meter vlinderslag onbedreigd naar de gouden medaille. Op de voor haar ongewone 100 meter schoolslag viel ze naast het podium.

Ook Sarah Dumont veroverde net als gisteren 2 Belgische titels. Triomfeerde ze vrijdag op de 400 meter vrije slag en 200 meter vlinderslag, nu toonde ze zich de beste op de 400 meter wisselslag en de 200 meter vrije slag.