Zulte Waregem kan de code van Seraing niet kraken en laat gouden driepunter liggen

Zulte Waregem is er niet in geslaagd om de drie punten mee te nemen uit Seraing. Het had wel het overwicht, maar kon niet tot scoren komen.



Jelle Vossen was er in de eerste helft het dichtste bij, maar zijn schot strandde op de lat.



Door het gelijkspel laat Zulte Waregem de kans liggen om naar de eerste plaats te springen in de Challenger Pro League.



Met nog 2 speeldagen te gaan (voor La Louvière nog maar 1) staan ze nu met 3 ploegen op een punt van elkaar.



Volgende week gaat Zulte Waregem op bezoek bij Lokeren-Temse. RWDM ontvangt Lommel.



Op de slotspeeldag staan titelpretendenten Zulte Waregem en RWDM tegenover elkaar. La Louvière moet dan tegen Lommel spelen.



De eerste twee ploegen na 28 speeldagen stijgen rechtstreeks naar de Jupiler Pro League. De nummers 3 tot en met 6 spelen de Promotion Play-offs met kruiswedstrijden.