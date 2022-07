Sporza Tour: "Eindelijk vallen alle puzzelstukjes goed voor Philipsen"

Na een hoop ereplaatsen was het vandaag eindelijk prijs voor Jasper Philipsen in de Tour. De sprinter van Alpecin-Deceuninck verloste zichzelf door in Carcassonne te winnen van Wout van Aert en Mads Pedersen. In Sporza Tour blikken Christophe Vandegooren Serge Pauwels terug op de ritzege van 'de vlam van Ham'.