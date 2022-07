Jasper Philipsen (3e): "Ik had de benen om te winnen, maar het moet eens meezitten"

Dylan Groenewegen klopte Wout van Aert op de streep, maar de snelste sprint werd misschien wel gereden door Jasper Philipsen. "Ik kwam nog kort op het einde", weet ook Philipsen.

"Maar toen ik al vol in de wind sprintte, zat Wout nog in het wiel van zijn lead-out te freewheelen. Toen wist ik dat het heel moeilijk zou worden om nog te winnen. Ik heb te vroeg aangezet, maar ik kon niet anders."



"Of ik een mannetje te weinig had? Dat denk ik niet, maar we verliezen het in die laatste bocht. Daar kwamen ze langs de binnenkant heel snel. Daar verloor ik Krieger."