Jasper Philipsen vecht tegen de tranen: "Ik heb veel doelloos rondgereden"

Na een waslijst aan ereplaatsen in de Tour de France schoot Jasper Philipsen vandaag de hoofdvogel af.

Na een chaotische etappe in de oven van Carcassonne, klopte Jasper Philipsen rivalen Wout van Aert en Mads Pedersen.

"Het is een geweldig gevoel om te winnen. Ik ben er in de Tour al heel vaak dichtbij geweest. Ik weet echt hoe verliezen aanvoelt."

"Ik voelde dat Wout in de buurt kwam, maar ik was wel zeker dat ik eerste was toen we over de finishlijn reden. Ik kende de finish al van vorig jaar. Toen werd ik geklopt door Cavendish."

"In de laatste bocht raakte ik wat ingesloten en kon ik gelukkig nog voorbij Mads Pedersen glippen om vol aan te gaan."

"Ik wist dat ik goede benen had en we moesten gewoon wachten op het juiste moment om toe te slaan. Vandaag was dat moment. Ik heb veel doelloos rondgereden en de benen gespaard. Vandaag lukte het eindelijk. Ik ben superblij."

"Er gaan zoveel dingen door je hoofd als je over die finish rijdt. We werken er zo hard voor als team en het voelt super om eindelijk de eerste zege te pakken in deze 15e etappe."

Na zijn overwinning werd Philipsen meteen omhelsd en gefeliciteerd door ex-ploegmaat Tadej Pogacar.

"Pogacar en ik komen heel goed overeen, hij gunde mij de overwinning en dat is heel erg fijn."