Eindelijk! Jasper Philipsen sprint naar zijn eerste ritzege in de Tour na slijtageslag

clock 17:51 17 uur 51. Top 10. 1. Jasper Philipsen 2. Wout van Aert 3. Mads Pedersen 4. Peter Sagan 5. Danny van Poppel 6. Dylan Groenewegen 7. Florian Sénéchal 8. Luca Mozzato 9. Andrea Pasqualon 10. Fred Wright . Top 10 1. Jasper Philipsen

clock 17:48 17 uur 48. Tot twee keer toe moet Philipsen uit een gaatje komen, maar op de streep houdt hij Van Aert en Pedersen af. Ferme sprint! . Tot twee keer toe moet Philipsen uit een gaatje komen, maar op de streep houdt hij Van Aert en Pedersen af. Ferme sprint!

clock 17:47 17 uur 47 match afgelopen end time Philipsen pakt de zege! Het peloton overspoelt Thomas. Stuyven trekt de sprint aan voor Pedersen, maar aan de binnenkant is het Jasper Philipsen die ein-de-lijk zijn eerste Tourrit wint!

clock 17:46 Onder de vod! Pistier Thomas gaat sterven met de streep in zicht, maar geeft niet op. . 17 uur 46. last km Onder de vod! Pistier Thomas gaat sterven met de streep in zicht, maar geeft niet op.

clock 17:45 17 uur 45. Spannend! Tong uit de bek, achteromkijken... Ondanks de steun van de moto staat Benjamin Thomas op barsten. Houdt hij dit vol? . Spannend! Tong uit de bek, achteromkijken... Ondanks de steun van de moto staat Benjamin Thomas op barsten. Houdt hij dit vol?

clock 17:43 17 uur 43. Gougeard geeft het eindelijk op, maar man van de streek Thomas maakt gebruik van zijn parcourskennis. In een reeks bochten blijft hij voorlopig buiten het bereik van de muil van een hongerig peloton. . Gougeard geeft het eindelijk op, maar man van de streek Thomas maakt gebruik van zijn parcourskennis. In een reeks bochten blijft hij voorlopig buiten het bereik van de muil van een hongerig peloton.

clock 17:42 17 uur 42. Intermarché-Wanty organiseert zich met vijf mannetjes in de trein voor Kristoff. Wat zou het geweldig zijn voor de Noor als zijn lijden beloond wordt. . Intermarché-Wanty organiseert zich met vijf mannetjes in de trein voor Kristoff. Wat zou het geweldig zijn voor de Noor als zijn lijden beloond wordt.

clock 17:41 15". Thomas en Gougeard willen van geen wijken weten. . 17 uur 41. time difference 15" Thomas en Gougeard willen van geen wijken weten.

clock 17:39 17 uur 39. Links en rechts wordt al naar de gunstige posities gezocht. Christophe Laporte houdt Vingegaard helemaal voorin, waar het veilig is. . Links en rechts wordt al naar de gunstige posities gezocht. Christophe Laporte houdt Vingegaard helemaal voorin, waar het veilig is.

clock 17:37 17 uur 37. Ik zou toch niet te lang wachten. Die Fransen verstaan mekaar. José De Cauwer. Ik zou toch niet te lang wachten. Die Fransen verstaan mekaar. José De Cauwer

clock 17:36 Pech voor Kron. Net als gisteren heeft Andreas Kron (Lotto-Soudal) een probleem met zijn fiets. Vandaag heeft dat minder gevolgen voor de Deen. . 17 uur 36. mechanical breakdown Pech voor Kron Net als gisteren heeft Andreas Kron (Lotto-Soudal) een probleem met zijn fiets. Vandaag heeft dat minder gevolgen voor de Deen.

clock 17:34 17 uur 34. In het peloton valt het weer wat stil, waardoor de Fransen in de spits van de koers weer enkele seconden stelen. . In het peloton valt het weer wat stil, waardoor de Fransen in de spits van de koers weer enkele seconden stelen.

clock 17:31 17 uur 31. Ineos Grenadiers verschijnt ten tonele. . Ineos Grenadiers verschijnt ten tonele.

clock 17:30 17 uur 30. Politt, die nochtans veel heeft gegeven in zijn ontsnapping, komt nog een handje toesteken in de achtervolging. . Politt, die nochtans veel heeft gegeven in zijn ontsnapping, komt nog een handje toesteken in de achtervolging.

clock 17:29 60 km/h. Thomas en Gougeard lijken niet te verzwakken, maar ze hebben wel slechts twintig seconden voorsprong. . 17 uur 29. average speed 60 km/h Thomas en Gougeard lijken niet te verzwakken, maar ze hebben wel slechts twintig seconden voorsprong.

clock 17:25 17 uur 25. Afzien als een Noorman ft. Kristoff. Afzien als een Noorman ft. Kristoff

clock 17:23 17 uur 23. De oerschreeuw van Kristoff na zijn inspanning maakt duidelijk hoe zwaar deze etappe al geweest is. . De oerschreeuw van Kristoff na zijn inspanning maakt duidelijk hoe zwaar deze etappe al geweest is.

clock 17:20 17 uur 20. Alexander Kristoff sleurt met overgave aan zijn stuur om bij te pikkelen. De veteraan van Intermarché-Wanty wil niet plooien. . Alexander Kristoff sleurt met overgave aan zijn stuur om bij te pikkelen. De veteraan van Intermarché-Wanty wil niet plooien.

clock 17:19 17 uur 19. Nog 25 km. De verstandhouding tussen de twee Franse vluchters is uitstekend. Frankrijk wacht al sinds de eerste etappe van vorig jaar op een ritzege in de Tour. . Nog 25 km De verstandhouding tussen de twee Franse vluchters is uitstekend. Frankrijk wacht al sinds de eerste etappe van vorig jaar op een ritzege in de Tour.

clock 17:17 17 uur 17. Groenewegen wordt opnieuw in het peloton gesignaleerd. De jacht heeft ongetwijfeld veel krachten gekost. . Groenewegen wordt opnieuw in het peloton gesignaleerd. De jacht heeft ongetwijfeld veel krachten gekost.

clock 17:16 17 uur 16. Er wordt geen duimbreed toegegeven. Thomas en Gougeard blijven met een beperkte bonus voorop, terwijl BikeExchange blijft knokken om Groenewegen terug te brengen. . Er wordt geen duimbreed toegegeven. Thomas en Gougeard blijven met een beperkte bonus voorop, terwijl BikeExchange blijft knokken om Groenewegen terug te brengen.

clock 17:12 17 uur 12. Deze rit leek zo rustig naar het einde te kabbelen... José De Cauwer. Deze rit leek zo rustig naar het einde te kabbelen... José De Cauwer

clock 17:08 17 uur 08. Thomas en Gougeard breiden hun krappe voorsprong een beetje uit, en de groep met Groenewegen komt steeds dichter bij de resten van het peloton. . Thomas en Gougeard breiden hun krappe voorsprong een beetje uit, en de groep met Groenewegen komt steeds dichter bij de resten van het peloton.

clock 17:05 Kan Sagan iedereen verrassen? 17 uur 05. Kan Sagan iedereen verrassen?

clock 17:04 20". Thomas en Gougeard mogen geen seconde verslappen, of ze worden ingerekend. In de achtergrond vecht BikeExchange om Groenewegen terug te brengen. Zij moeten een minuut dichtfietsen. . 17 uur 04. time difference 20" Thomas en Gougeard mogen geen seconde verslappen, of ze worden ingerekend. In de achtergrond vecht BikeExchange om Groenewegen terug te brengen. Zij moeten een minuut dichtfietsen.

clock 16:58 16 uur 58. Mads Pedersen staat met stip genoteerd als kanshebber voor de ritzege, maar zal in een sprint moeten afrekenen met twee Belgen. Jasper Philipsen houdt zich gedeisd, maar wat met Wout van Aert? Moet hij zich ontfermen over de gevallen gele trui? . Mads Pedersen staat met stip genoteerd als kanshebber voor de ritzege, maar zal in een sprint moeten afrekenen met twee Belgen. Jasper Philipsen houdt zich gedeisd, maar wat met Wout van Aert? Moet hij zich ontfermen over de gevallen gele trui?

clock 16:53 16 uur 53. En wat nu? Thomas, de régional de l'étape, trekt zijn inspanning door en slaat samen met Alexis Gougeard (B&B Hotels) een gaatje. . En wat nu? Thomas, de régional de l'étape, trekt zijn inspanning door en slaat samen met Alexis Gougeard (B&B Hotels) een gaatje.

clock 16:52 Côte des Cammazes. Benjamin Thomas (Cofidis) raapt de punten op om de bollentrui van zijn ploegmaat Geschke te beschermen. . 16 uur 52. hill Côte des Cammazes Benjamin Thomas (Cofidis) raapt de punten op om de bollentrui van zijn ploegmaat Geschke te beschermen.

clock 16:50 16 uur 50. De piepjonge Simmons doet iedereen extra hard zweten met een moordende kopbeurt. . De piepjonge Simmons doet iedereen extra hard zweten met een moordende kopbeurt.

clock 16:48 16 uur 48. Almaar meer sprinterskaf wordt van het koren gescheiden. Renaat Schotte. Almaar meer sprinterskaf wordt van het koren gescheiden. Renaat Schotte

clock 16:46 16 uur 46. Ook Groenewegen krijgt het vreselijk lastig. . Ook Groenewegen krijgt het vreselijk lastig.

clock 16:45 16 uur 45. Nieuwe situatie. Alle vluchters zijn opgeraapt, Trek-Segafredo neemt de regie in handen. Dit is een uitgelezen kans voor Mads Pedersen om zijn tweede etappe binnen te rijven. . Nieuwe situatie Alle vluchters zijn opgeraapt, Trek-Segafredo neemt de regie in handen. Dit is een uitgelezen kans voor Mads Pedersen om zijn tweede etappe binnen te rijven.

clock 16:43 16 uur 43. Enkele snelle mannen zakken erdoor. Jakobsen heeft al afgehaakt en nu lijkt ook Ewan de handdoek te gooien. . Enkele snelle mannen zakken erdoor. Jakobsen heeft al afgehaakt en nu lijkt ook Ewan de handdoek te gooien.

clock 16:41 16 uur 41. Stoomtrein Jonas Rutsch (EF Education) roetsjt zonder om te kijken voorbij Politt en Honoré. Indrukwekkend, maar het peloton is niet veraf. . Stoomtrein Jonas Rutsch (EF Education) roetsjt zonder om te kijken voorbij Politt en Honoré. Indrukwekkend, maar het peloton is niet veraf.

clock 16:40 16 uur 40. Tour Rampdag voor Jumbo-Visma: Jonas Vingegaard valt, Steven Kruijswijk geeft op na crash

clock 16:39 16 uur 39. Het terrein na de tussensprint nodigt uit tot actie. Er volgt immers meteen een fikse klim, en eens op de top blijft blijft het profiel van de rit gekarteld. Ook de wind kan hier een belangrijke rol spelen. . Het terrein na de tussensprint nodigt uit tot actie. Er volgt immers meteen een fikse klim, en eens op de top blijft blijft het profiel van de rit gekarteld. Ook de wind kan hier een belangrijke rol spelen.

clock 16:38 Saint-Ferréol. Honoré rolt als eerste onder de groene boog van de tussensprint. In het peloton legt niemand Van Aert een duimbreed in de weg, hij wordt daar derde. . 16 uur 38. sprint point Saint-Ferréol Honoré rolt als eerste onder de groene boog van de tussensprint. In het peloton legt niemand Van Aert een duimbreed in de weg, hij wordt daar derde.

clock 16:35 16 uur 35. Politt voelt de hete adem van het peloton in zijn nek en probeert Honoré uit zijn wiel te kletsen. . Politt voelt de hete adem van het peloton in zijn nek en probeert Honoré uit zijn wiel te kletsen.

clock 16:33 Weer Jumbo-Visma! Na de groene trui is ook de gele betrokken bij een valpartij. Jonas Vingegaard lijkt geraakt en moet van fiets wisselen, ook Tiesj Benoot heeft het asfalt geraakt. . 16 uur 33. fall Weer Jumbo-Visma! Na de groene trui is ook de gele betrokken bij een valpartij. Jonas Vingegaard lijkt geraakt en moet van fiets wisselen, ook Tiesj Benoot heeft het asfalt geraakt.

clock 16:32 55". Het trammelant heeft het peloton niet vertraagd. In de aanloop naar de tussensprint houden Politt en Honoré nog minder dan een minuut over. . 16 uur 32. time difference 55" Het trammelant heeft het peloton niet vertraagd. In de aanloop naar de tussensprint houden Politt en Honoré nog minder dan een minuut over.

clock 16:29 Kruijswijk geeft op. Kruijswijk wordt in de ambulance weggevoerd. Jumbo-Visma heeft nu net als UAE zes renners over. . 16 uur 29. give up Kruijswijk geeft op Kruijswijk wordt in de ambulance weggevoerd. Jumbo-Visma heeft nu net als UAE zes renners over.

clock 16:27 16 uur 27. In tegenstelling tot Kruijswijk draagt Van Aert geen sporen van de val. . In tegenstelling tot Kruijswijk draagt Van Aert geen sporen van de val.

clock 16:26 16 uur 26. Dan zit je daar kilometers lang te niksen, en opeens gebeurt dát. Renaat Schotte. Dan zit je daar kilometers lang te niksen, en opeens gebeurt dát. Renaat Schotte

clock 16:25 16 uur 25. Ook Martijn Tusveld (DSM) en Jakob Fuglsang (Israel - Premier Tech) zijn betrokken bij de valpartij. . Ook Martijn Tusveld (DSM) en Jakob Fuglsang (Israel - Premier Tech) zijn betrokken bij de valpartij.

clock 16:24 Sleutelbeenbreuk? Wout van Aert staat te voet, terwijl Steven Kruijswijk hoofdschuddend op de grond blijft zitten. Dat ziet er niet goed uit voor Jumbo-Visma. . 16 uur 24. fall Sleutelbeenbreuk? Wout van Aert staat te voet, terwijl Steven Kruijswijk hoofdschuddend op de grond blijft zitten. Dat ziet er niet goed uit voor Jumbo-Visma.

clock 16:23 16 uur 23. Daar zijn ze weer! Een protest brengt de Tour heel eventjes tot stilstand, maar lang duurt het oponthoud niet. . Daar zijn ze weer! Een protest brengt de Tour heel eventjes tot stilstand, maar lang duurt het oponthoud niet.

clock 16:20 16 uur 20. Het verschil loopt weer wat op. . Het verschil loopt weer wat op.

clock 16:17 16 uur 17. De dokter heeft heel wat tijd nodig om de schaafwonden van Doull te verzorgen. . De dokter heeft heel wat tijd nodig om de schaafwonden van Doull te verzorgen.

clock 16:14 16 uur 14. Auch! Een verloren bidon brengt Doull ten val. Auch! Een verloren bidon brengt Doull ten val

clock 16:13 16 uur 13. De herhaling pleit Doull vrij. Hij valt over een achteloos weggegooide drinkbus midden op de weg. . De herhaling pleit Doull vrij. Hij valt over een achteloos weggegooide drinkbus midden op de weg.

clock 16:12 Opgelet! Een moment van verstrooidheid komt Owain Doull (EF Education) duur te staan. Hij smakt tegen het hete asfalt en zal opnieuw zijn ritme moeten vinden. . 16 uur 12. fall Opgelet! Een moment van verstrooidheid komt Owain Doull (EF Education) duur te staan. Hij smakt tegen het hete asfalt en zal opnieuw zijn ritme moeten vinden.

clock 16:11 16 uur 11. De voorsprong van Politt en Honoré zakt naar één minuut. . De voorsprong van Politt en Honoré zakt naar één minuut.

clock 16:06 16 uur 06. Vorig jaar werd de etappe naar Carcassonne nog een gloriedag voor Mørkøv. Hij loodste Mark Cavendish naar een historische 34e ritzege en pakte zelf nog de tweede plek. . Vorig jaar werd de etappe naar Carcassonne nog een gloriedag voor Mørkøv. Hij loodste Mark Cavendish naar een historische 34e ritzege en pakte zelf nog de tweede plek.

clock 16:05 16 uur 05. Ik vind het een beetje raar dat men niemand bij Mørkøv heeft gezet. José De Cauwer. Ik vind het een beetje raar dat men niemand bij Mørkøv heeft gezet. José De Cauwer

clock 16:00 16 uur . Het zijn steeds dezelfde ploegen die toezien op het verschil met de vluchters. Alpecin-Deceuninck, BikeExchange-Jayco en Trek-Segafredo geloven in de kansen van hun spurters. . Het zijn steeds dezelfde ploegen die toezien op het verschil met de vluchters. Alpecin-Deceuninck, BikeExchange-Jayco en Trek-Segafredo geloven in de kansen van hun spurters.

clock 15:57 1'30". Zouden Politt en Honoré al spijt hebben van hun onderneming? De twee zijn de speelbal van het peloton, dat hen nooit veel bonus gunt. . 15 uur 57. time difference 1'30" Zouden Politt en Honoré al spijt hebben van hun onderneming? De twee zijn de speelbal van het peloton, dat hen nooit veel bonus gunt.

clock 15:48 15 uur 48. Groenewegen: "Controleren en sprinten voor de overwinning". Groenewegen: "Controleren en sprinten voor de overwinning"

clock 15:44 15 uur 44. Het is een evenwichtsoefening. Zowel in de vlucht als in het peloton wordt energie gespaard. . Het is een evenwichtsoefening. Zowel in de vlucht als in het peloton wordt energie gespaard.

clock 15:42 15 uur 42. Carl Berteele is langs de ploegauto van Quick Step gereden. Mørkøv ziet naar verluidt gewoon erg af in de hitte, maar moet door de ruimere tijdslimiet normaal gezien overleven. . Carl Berteele is langs de ploegauto van Quick Step gereden. Mørkøv ziet naar verluidt gewoon erg af in de hitte, maar moet door de ruimere tijdslimiet normaal gezien overleven.

clock 15:40 15 uur 40. Ze gaan met z'n allen trager rijden. José De Cauwer. Ze gaan met z'n allen trager rijden. José De Cauwer

clock 15:31 15 uur 31. Op honderd kilometer van Carcassonne blijft de voorsprong van Politt en Honoré zachtjes slinken. . Op honderd kilometer van Carcassonne blijft de voorsprong van Politt en Honoré zachtjes slinken.

clock 15:23 1'50". We hebben in deze Tour nog maar twee massasprints gehad. De ploegen van de rappe jongens willen de kans op een derde niet voorbij laten gaan. . 15 uur 23. time difference 1'50" We hebben in deze Tour nog maar twee massasprints gehad. De ploegen van de rappe jongens willen de kans op een derde niet voorbij laten gaan.

clock 15:18 15 uur 18. Ik denk dat het wel eens de dag van Jasper Philipsen zou kunnen zijn. Serge Pauwels. Ik denk dat het wel eens de dag van Jasper Philipsen zou kunnen zijn. Serge Pauwels

clock 15:11 Mørkøv heeft al twintig minuten aan zijn been. 15 uur 11. Mørkøv heeft al twintig minuten aan zijn been.

clock 15:09 Ondertussen genieten de zonnebloemen. 15 uur 09. Ondertussen genieten de zonnebloemen

clock 15:05 15 uur 05. Politt en Honoré verliezen van hun pluimen. Ze hebben nog twee minuten over van hun voorsprong. Het is een onmogelijke opgave. . Politt en Honoré verliezen van hun pluimen. Ze hebben nog twee minuten over van hun voorsprong. Het is een onmogelijke opgave.

clock 15:03 15 uur 03. Gilbert: "Ewan heeft alles gegeven voor kansen als vandaag". Gilbert: "Ewan heeft alles gegeven voor kansen als vandaag"

clock 15:01 15 uur 01. Lotto-Soudal zien we niet in de voorste regionen. Het valt te betwijfelen of Ewan voldoende kan herstellen in deze hitte. . Lotto-Soudal zien we niet in de voorste regionen. Het valt te betwijfelen of Ewan voldoende kan herstellen in deze hitte.

clock 14:57 Probleempje voor Pedersen. Mads Pedersen krijgt een nieuw wiel en wordt door de ploegauto terug naar het peloton begeleid. . 14 uur 57. flat tyre Probleempje voor Pedersen Mads Pedersen krijgt een nieuw wiel en wordt door de ploegauto terug naar het peloton begeleid.

clock 14:51 Tournée minérale! 14 uur 51. Tournée minérale!

clock 14:50 14 uur 50. Toms Skujins propt zijn truitje vol met drinkbussen voor zijn ploegmaats bij Trek-Segafredo. Drinken is van levensbelang bij deze temperaturen, dat hoeven we u niet uit te leggen. . Toms Skujins propt zijn truitje vol met drinkbussen voor zijn ploegmaats bij Trek-Segafredo. Drinken is van levensbelang bij deze temperaturen, dat hoeven we u niet uit te leggen.

clock 14:47 Côte d'Ambialet. Politt pakt twee puntjes op de top. Nu volgen grofweg tachtig golvende kilometers tot de tussensprint, waarna we direct de tweede klim van de dag bestormen. . 14 uur 47. hill Côte d'Ambialet Politt pakt twee puntjes op de top. Nu volgen grofweg tachtig golvende kilometers tot de tussensprint, waarna we direct de tweede klim van de dag bestormen.

clock 14:42 14 uur 42. Politt en Honoré sluipen verder weg. . Politt en Honoré sluipen verder weg.

clock 14:41 14 uur 41. Peloton trekt naar Carcassonne onder loden hitte en zonder Primoz Roglic. Peloton trekt naar Carcassonne onder loden hitte en zonder Primoz Roglic

clock 14:39 14 uur 39. We zouden dat openingsuur eigenlijk moeten uitzenden, maar dan moeten we een uur langer werken. José De Cauwer. We zouden dat openingsuur eigenlijk moeten uitzenden, maar dan moeten we een uur langer werken. José De Cauwer

clock 14:38 14 uur 38. Jakobsen: "We gaan vol voor een sprint". Jakobsen: "We gaan vol voor een sprint"

clock 14:36 14 uur 36. Het gaat voortdurend op en af in deze rit, maar op papier zijn er maar twee klimmetjes. We gaan beginnen aan het eerste, de Côte d'Ambialet. . Het gaat voortdurend op en af in deze rit, maar op papier zijn er maar twee klimmetjes. We gaan beginnen aan het eerste, de Côte d'Ambialet.

clock 14:36 14 uur 36. Eerder in de etappe het omgekeerde beeld van gisteren, Pogacar moet achtervolgen op Vingegaard. Eerder in de etappe het omgekeerde beeld van gisteren, Pogacar moet achtervolgen op Vingegaard

clock 14:33 Pech voor Bagioli. Nog een probleem voor Quick Step, waar Andrea Bagioli een nieuwe fiets nodig heeft. . 14 uur 33. mechanical breakdown Pech voor Bagioli Nog een probleem voor Quick Step, waar Andrea Bagioli een nieuwe fiets nodig heeft.

clock 14:32 14 uur 32. Maar de groene trui had toch gehoopt op een groter gezelschap. Maar de groene trui had toch gehoopt op een groter gezelschap

clock 14:31 14 uur 31. Vroeg in de etappe kriebelde het nog bij Van Aert. Vroeg in de etappe kriebelde het nog bij Van Aert

clock 14:30 14 uur 30. Het wordt een eenzame lijdensweg voor Morkov. Het wordt een eenzame lijdensweg voor Morkov

clock 14:29 14 uur 29. Het gaat niet goed met Mørkøv. De Deen van Quick Step - Alpha Vinyl heeft al twaalf minuten achterstand op de kopgroep. . Het gaat niet goed met Mørkøv. De Deen van Quick Step - Alpha Vinyl heeft al twaalf minuten achterstand op de kopgroep.

clock 14:23 2'45". Politt en Honoré krijgen iets meer speelruimte zonder Van Aert aan hun zijde. . 14 uur 23. time difference 2'45" Politt en Honoré krijgen iets meer speelruimte zonder Van Aert aan hun zijde.

clock 14:20 14 uur 20. Philipsen: "Topfavoriet durf ik me niet te noemen". Philipsen: "Topfavoriet durf ik me niet te noemen"

clock 14:17 14 uur 17. De afgebroken aanval van Van Aert kan in het rijtje van soms vreemde beslissingen bij Jumbo-Visma, al is deze zeker te verdedigen. . De afgebroken aanval van Van Aert kan in het rijtje van soms vreemde beslissingen bij Jumbo-Visma, al is deze zeker te verdedigen.

clock 14:12 De groene trui zet zich rechtop. 14 uur 12. De groene trui zet zich rechtop

clock 14:11 14 uur 11. Van Aert laat zich uitzakken. Bij Jumbo-Visma zien ze het uitzichtloze van de vlucht in. Wout van Aert zet zich recht, dus moeten Politt en Honoré met z'n tweeën voort. . Van Aert laat zich uitzakken Bij Jumbo-Visma zien ze het uitzichtloze van de vlucht in. Wout van Aert zet zich recht, dus moeten Politt en Honoré met z'n tweeën voort.

clock 14:08 14 uur 08. Ook Trek-Segafredo is heel aanwezig in de voorwacht van het peloton. Mads Pedersen, eerder ritwinnaar in Saint-Etienne, spaarde zich gisteren. Enkel het kwartet van Lotto-Soudal kwam na hem binnen. . Ook Trek-Segafredo is heel aanwezig in de voorwacht van het peloton. Mads Pedersen, eerder ritwinnaar in Saint-Etienne, spaarde zich gisteren. Enkel het kwartet van Lotto-Soudal kwam na hem binnen.

clock 14:05 Zo bestreed het peloton zestig jaar geleden de hitte. . 14 uur 05. Zo bestreed het peloton zestig jaar geleden de hitte.

clock 14:03 14 uur 03. Twee minuten, daar zweeft de voorsprong van de kopgroep rond. . Twee minuten, daar zweeft de voorsprong van de kopgroep rond.

clock 14:01 14 uur 01. Van Aert: "Aanvallen is een optie". Van Aert: "Aanvallen is een optie"

clock 13:55 13 uur 55. Na dertig kilometer koers blijft de voorsprong van de drie vluchters beperkt. De ploegen van de sprinters nemen geen risico's met mannen van de lange adem Politt en Van Aert. . Na dertig kilometer koers blijft de voorsprong van de drie vluchters beperkt. De ploegen van de sprinters nemen geen risico's met mannen van de lange adem Politt en Van Aert.

clock 13:50 13 uur 50. Alpecin-Deceuninck (voor Jasper Philipsen) en BikeExchange-Jayco (voor Dylan Groenewegen) bevinden zich op de eerste rijen van het pak. . Alpecin-Deceuninck (voor Jasper Philipsen) en BikeExchange-Jayco (voor Dylan Groenewegen) bevinden zich op de eerste rijen van het pak.

clock 13:49 13 uur 49. Tour IJslolly's, nylonkousen en taartjes met munt: zo wapenen de renners in de Tour zich tegen de hitte