Het bewogen drieluik van Wout van Aert in Carcassonne: "Jasper Philipsen verraste me"

Wout van Aert was een van de eerste aanvallers. "Heel veel sprintersploegen wilden mee tot ik zelf mee was", vertelde de groene trui.

"Toen zaten we daar met z'n drieën. Ik denk dat ze liever achter me rijden dan dat ze meespringen. Dat is op zich slim gedaan."

Van Aert aarzelde even en trok de ontsnapping nog vrij lang door. "Mijn radio werkte niet, ik kon niet communiceren met de volgwagen. Ik wist niet of er nog gekoerst werd achter ons."

"Toen de tweede volgwagen er toch was, vernam ik dat er controle was in het peloton en heb ik me wijselijk laten terugzakken."

