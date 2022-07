Nieuwe "kutdag" voor Jumbo-Visma: "Maar Wout van Aert zal voor 3 man knechten"

Er leek geen vuiltje aan de lucht voor Jumbo-Visma, maar plots stort het kaartenhuisje in elkaar.

Primoz Roglic ging niet van start, Steven Kruijswijk verdween na een val uit de Tour.

"Het wordt er niet makkelijker op", vertelde ploegleider Grischa Niermann nu een vierde van zijn team is verdwenen.

"Primoz (Roglic) kon niet veel meer bijdragen, Steven (Kruijswijk) was heel goed en had een heel belangrijke rol."

"Of dit voor extra nervositeit zorgt? Momenteel hebben we alles onder controle. We zullen het nog wel zien."

"Het was gewoon een kutdag", herhaalde Grischa Niermann zijn uitspraak van na de Roubaix-rit.

"Maar het hoort er gewoon bij. En met Wout van Aert hebben we een knecht die in de Pyreneeën voor 3 man kan rijden."

"We zijn heel blij met hem in de ploeg. Ook bergop zal hij een grote rol spelen."