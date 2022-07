Jasper Philipsen na zegegebaar: "Gênant, maar Wout van Aert doet het onmogelijke"

Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) jaagt nu al een tijdje op een ritzege in de Tour en hij dacht dat de puzzel in Calais in elkaar viel. Maar dat was buiten Wout van Aert gerekend.

De gele trui was gaan vliegen, Philipsen had het bombardement gemist en dacht dat hij de rit won.

"Ik had het 5 meter na de finish door", reageert Philipsen, die de zure boodschap kreeg van Christophe Laporte, ploegmakker van de winnaar.

"Het is impressionant hoe Wout reed, daarom had ik het niet gezien. Hij had meteen zo'n gat."

"Mijn radio werkte half zijn gat. Ik had een heel slechte verbinding en ik had het niet meegekregen. Niemand rondom mij had het me verteld."