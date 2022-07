Was het gevecht richting sprint er gisteren over? "Sommigen riskeren hun leven voor een ritzege"

Met gevaar voor lijf en leden. In de aanloop naar de eindsprint werd er gisteren door de sprinters een waar gevecht geleverd om het juiste plekje te bemachtigen.

Sommige cowboys vlogen erin en zwaaiden gretig met hun ellebogen en hoofd. Gelukkig kwam er niemand ten val.

"Ik heb geleerd dat er veel hun leven proberen te riskeren voor een rit in de Ronde van Frankrijk." Jasper Philipsen, gisteren vijfde, sprak vandaag duidelijke taal. "Het is hier toch nog net iets anders dan in een andere massasprint."

Was het erover? "Het is altijd een dunne lijn. Maar ik heb wel een aantal momenten gehad dat het echt niet veel scheelde."

"Accidenten komen altijd voor, maar ik denk dat we blij mogen zijn dat er gisteren niets gebeurd is. Vorig jaar zijn er ook redelijk veel renners tegen de grond gegaan in de eerste massasprint."