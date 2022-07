Is Van der Poel te goed als lead-out voor Philipsen? "Hij snijdt van iedereen de benen af"

Daarom rekent Alpecin-Deceuninck op Van der Poel. "Maar ik weet niet of hij de geknipte man is voor een lead-out", opperde Bakelants.

"Ten eerste moet je Mathieu opsparen voor de volgende dagen. In de komende ritten kan hij het zelf afwerken. Hoe je het draait of keert, Philipsen is een speerpunt, Van der Poel is hét speerpunt."

"Ik denk dat Mathieu ook te sterk is voor een goede lead-out. Als hij vol doorgaat, denk ik dat hij van iedereen de benen afsnijdt, ook van Philipsen."

"Je houdt veel meer rekening met je sprinter als je zelf je benen voelt. Van der Poel is zo goed, een halve wielergod, dat hij zijn benen nog nooit heeft gevoeld."

Nochtans kan Van der Poel ook wat Laporte voor Van Aert doet, maar hij wil (nog) geen gevaar lopen in de chaotische sprint. "In de laatste week van de Tour zal hij dat misschien wel doen", besloot Bakelants.