Ploegleider Roodhooft: "Ik vind het niet verkeerd dat Van der Poel rustig begonnen is aan de Tour"

"We hebben nog niet gewonnen, maar er zijn nog maar 3 winnaars geweest. We hebben elke dag meegedaan en we mogen met vertrouwen naar de komende dagen kijken."

Ploegleider Christoph Roodhooft klaagt niet na het Deense drieluik. Jasper Philipsen werd 5e en 3e. "Hij had alleszins van meer gedroomd, maar ik weet niet of dat realistisch is."

"Fabio Jakobsen is de beste sprinter ter wereld, maar zondag was Jasper wel op de afspraak. Je kan absoluut niet zeggen dat hij weggesprint is. Hij is er. En dat is positief."

"Er komen zeker nog kansen voor Jasper, want hij kan iets overleven. Ook de rit van vandaag naar Calais is een kans als de wedstrijd normaal verloopt. Met deze vorm moet dat haalbaar zijn."

"Jasper is meer dan een sprinter, maar in zulke ritten kom je dan ook types als Mads Pedersen tegen. Voor hem is het niet gedaan. Wij kunnen de komende dagen onze troeven uitspelen."