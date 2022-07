Mathieu van der Poel denkt nog aan geel: "20 seconden op kasseien is niet veel"

Na 3 dagen mag het peloton al "rusten". "In de Giro was het (in Hongarije) een beetje hetzelfde", lachte Mathieu van der Poel vanmiddag na een trainingsritje.

"Je bent meteen uit je ritme, maar het is niet dat ik er rouwig om ben. We zullen nog genoeg afzien."

Na een koffierit richting Doornik ("Met een onbedoelde kasseistrook onderweg") is Van der Poel klaar voor de komende dagen. Wanneer krijgen we hem echt te zien?

"Ik hoop overmorgen in de Roubaix-rit. Daarin is er veel mogelijk. Op de proloog na was het in Denemarken voor Jasper Philipsen. Dat was zo afgesproken."

"Ik voelde ook dat ik er moest inkomen. Ik hoop nu mijn goeie benen te vinden. Of ik mijn zinnen op de kasseirit heb gezet? Dat is veel gezegd, maar het moet me goed liggen en ik kan er mijn kans gaan."

En Van der Poel laat in zijn kaarten kijken. "Er is nog veel mogelijk voor geel. Iedereen binnen een minuut maakt zeker nog kans. Ik probeer sowieso voor ritten te gaan, maar 20" in een Roubaix-rit is niet veel."

Donderdag is ook op het lijf geschreven van Van der Poel. De rit is een kolfje naar de hand van de punchers in Longwy.

"Dat moeten we nog bekijken, want Jasper (Philipsen) heeft gisteren getoond dat hij in vorm is. We moeten afwachten hoe we ons donderdag voelen en dan beslissen we wel."