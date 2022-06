Geen groene, maar gele ambities bij Van der Poel: "Het zal een plezante 1e week worden"

"Na de Giro had ik wat tijd nodig om me 'terug op gang' te trekken op training, maar nu kijk ik wel uit naar de start van de Tour."

"Ik start hier met een goed gevoel", vertelde Van der Poel al op de teampresentatie donderdagavond in Denemarken. "De overgangsperiode tussen de Giro en de Tour was kort, maar ik nam de nodige rust en ik heb de voorbereiding achter de rug die ik voor ogen had. Ik voel me helemaal klaar voor de Tour de France."

Mathieu van der Poel start vrijdag in zijn tweede grote ronde van het seizoen. Na ritwinst in de Giro en enkele dagen in de roze trui, hoopt hij ook in de Tour opnieuw een ritje mee te graaien.

Bij het persmoment vanochtend herhaalde Van der Poel nog eens dat hij niet mikt op de groene trui. "Neen, ik heb mijn zinnen daar niet op gezet. Het lijkt me eerder iets voor Jasper Philipsen, als hij ervoor zou kiezen tenminste. Zelf hoop ik om hem bij te staan in de vlakke sprints."

De gele trui dan maar? In 2021 veroverde Van der Poel de leiderstrui ook even. Ook nu is de gele trui een droom, maar het wordt volgens de Nederlander net iets moeilijker om die ook effectief te grijpen.

"De eerste week wordt alleszins een plezante week", stelde hij nog. "Er staan een paar leuke ritten op het programma. Of het niet te nerveus wordt? Dat is het altijd in het begin van een grote ronde, zeker met de klassementsrenners die geen tijd willen verliezen. Het wordt overleven, voor hen en voor ons."

"Ik wil hoe dan ook de komende weken in de aanval gaan, zoals in de Giro. Ik zit liever in een ontsnapping dan in een peloton. Dus als dat hier lukt, ga ik het ook zo aanpakken."