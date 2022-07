Op een zege in de Tour is het dit jaar nog wachten voor Mathieu van der Poel. Maar dat laat de Nederlander niet aan zijn hart komen. Voor de start van de 3e rit gooit hij even zijn benen los door zijn balgevoel te tonen aan landgenoot Bas Tietema. U raadt het al: ook jongleren is een koud kunstje voor Van der Poel.