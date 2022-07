Mathieu van der Poel (5e) tevreden na tijdrit: "Het zijn niet de minsten die me kloppen"

"Ik kon op de rechte stukken niet het vermogen trappen dat ik voor ogen had. Goede benen komen niet op bestelling. Ik denk dat ik uiteindelijk nog wel een heel mooie tijdrit rijd, een onderdeel waar ik niet heel veel mee bezig ben. Met een superdag zat er misschien net iets meer in, maar het zijn niet de minsten voor mij."

"Ik kon niet de wattages trappen die ik voor ogen had, dan weet je dat het tegen een Van Aert en een Ganna niet genoeg zal zijn", vertelde Van der Poel, toen Lampaert nog niet binnen was.

Die superdag, komt die er de komende weken nog als de stage-arbeid begint te lonen? "Dat hoop ik wel natuurlijk, maar het blijft voor mij ook een vraagteken hoe het na de Giro zal verlopen. Maar dit is zeker geen slecht begin."



Dit weekend liggen er twee sprintkansen. Zal Van der Poel zich in een dienende rol voor Jasper Philipsen schikken? "Zeker, ik ben een deel van Jasper zijn lead-out, dat gaat niet veranderen."



"Als het weer de komende twee dagen meevalt kunnen we massasprints krijgen, dan is het zaak om zo veilig mogelijk in België aan te komen. Daarna kan ik misschien zelf wel wat proberen. In de Roubaix-rit kan er veel gebeuren. Uiteraard zou ik graag terug die gele trui hebben, maar mijn Tour is niet mislukt als dat niet lukt."