Thomas Dekker: “Het wordt moeilijke Tour voor Van der Poel, ik schat Van Aert hoger in”

Vorig jaar schoot Mathieu van der Poel al in de tweede Touretappe raak en droeg hij zes dagen het geel. Het contrast met dit jaar is groot. De Nederlander hield zich de voorbije dagen koest en gaf ook zelf aan dat hij nog niet super is. Na een maand zonder wedstrijd sinds de Giro is het nog zoeken naar het juiste ritme.

Ex-renner Thomas Dekker liet in de Avondetappe zijn licht schijnen over Van der Poel. Hij koestert geen hoge verwachtingen voor zijn landgenoot in deze Tour. “Ik denk dat het een moeilijke Tour wordt voor Van der Poel. Van Aert is gewoon sneller als het op een sprint aankomt en hij is ook een betere tijdrijder. De ritten die dan overblijven, dat kan Van Aert ook heel goed.”

“In de Tour wordt vaak niet gekoerst zoals in de Giro, waar we Van der Poel heel vaak voor het peloton hebben zien rijden. Van der Poel is bergop niet de allerbeste en er zijn weinig glooiende etappes. De kasseienrit op woensdag is natuurlijk een mooie kans voor hem. Maar er zijn dus weinig mogelijkheden.”

Van der Poel was erg sterk in de Giro, maar dat is volgens Dekker geen referentie voor de Tour. “Dit is toch weer een ander niveau. Het is nerveuzer, het specialisme is op bepaalde punten groter. Van der Poel is natuurlijk een alleskunner. Hij gaat vast nog iets uit zijn hoge hoed toveren, maar het zal niet makkelijk zijn deze Tour.”

"Ook geel pakken wordt moeilijk. Hij staat al op 20 seconden van Van Aert. Die moet dan al pech krijgen of niet mee zijn in de aanval."