Hij vliegt! Wout van Aert lost alle favorieten en finisht solo in het geel

Wout van Aert (Jumbo-Visma) heeft met een onwaarschijnlijk nummertje uitgepakt in de 4e rit van de Tour de France. Na 3 tweede plaatsen op een rij behaalde hij zijn eerste zege door op een klimmetje in het slot alle klassementsmannen uit het wiel te knallen en solo de laatste 10 kilometer af te leggen. Jasper Philipsen juichte als nummer 2 ook. Hij had niet gezien dat Van Aert nog voorop was.