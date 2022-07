Wout van Aert knipoogt: "Ik wou niet het risico nemen op een nieuwe sprint"

Er werd met argusogen gekeken naar de klim op 10 kilometer van de finish: zouden de topsprinters kunnen volgen? Maar het was een topsprinter die alle lichtgewichten te kijk zette.

"Het stond eigenlijk in de sterren geschreven dat het vandaag een sprint zou worden met een groepje. Ik dacht niet dat het mogelijk was om vandaag solo te winnen", verbaast Wout van Aert zichzelf. "Maar ik wou het risico niet nemen op een nieuwe sprint", voegt hij er met een knipoog aan toe.

"Het was duidelijk dat we ons met Jumbo-Visma wilden tonen op die klim. Nathan (Van Hooydonck) trok het tempo op aan de voet, Tiesj (Benoot) nam over en toen hoorde ik al dat er achter ons schade was."

"Het plan was om voluit tot de top te rijden en te zien wat er dan zou gebeuren. Ik zag dat ik alleen was en heb nog even getwijfeld om te wachten op Jonas (Vingegaard) en Yates."

"Maar door voluit te gaan, heb ik Jonas en de anderen ook in een zetel gezet. Dan maar 10 kilometer volledig afzien. Winnen in het geel is bijzonder. Deze trui geeft je vleugels", verklaart Van Aert ook meteen zijn zegegebaar.

Het is al zijn 7e individuele ritzege uit zijn Tourcarrière. "Deze komt zeker in mijn top 3."