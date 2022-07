Wout van Aert wil straks in het geel de sprint winnen: "Maar Jakobsen is supersnel"

Met de gele trui in de Tour kon Wout van Aert gisteren weer een vakje op zijn bingokaart afvinken. En niet het minste. "Dit voelt heel goed", reageerde Van Aert voor de start van rit 3.



"Het is een heel speciaal gevoel om in de Tour je nummer op de gele trui te mogen opspelden. Dit is een droom die uitkomt. Ik verwacht vandaag opnieuw dezelfde mensenmassa langs de kant, dat maakt het extra mooi."



"Er was gisteren niet echt euforie, omdat ik de rit niet gewonnen had. Het was pas toen ik gisteren laat foto's van vierende familie kreeg en bij het ontwaken deze ochtend dat het besef kwam. Ik heb wel de gele trui, dat is niet zomaar iets."