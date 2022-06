Wout van Aert is klaar voor groen, maar wil eerst geel: "Tijdrit is al een tijdje een doel"

De aanloop van Wout van Aert was niet zonder zorgen na een knieblessure op stage, maar de ex-Belgische kampioen verklaart zichzelf "pijnvrij".

"Ik heb geen pijn meer, al moet ik wel voorzichtig blijven", vertelde hij vanuit zijn hotel in Denemarken. "Ik denk nog altijd dat mijn vorm erg goed is, al was het mentaal wel niet ideaal."

De benen zullen meteen goed moeten draaien. Van Aert heeft zijn zinnen gezet op de openingstijdrit en het geel.

"Dat is al een tijdje een doel. Ik heb veel getraind op mijn tijdritfiets en ik vind een technische tijdrit in het stadscentrum leuk. Dit moet me liggen."