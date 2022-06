Wout van Aert krijgt met Tiesj Benoot en Nathan Van Hooydonck 2 landgenoten mee naar de Tour

Voor het 4e jaar op een rij staat Wout van Aert aan de start van de Tour de France, maar het verschil met de vorige keren is dat hij zich nu niet meer hoeft op te offeren als knecht, maar voluit mag jagen op de ritzeges en de groene trui.

Om dat doel te bereiken heeft Jumbo-Visma zijn team in tweeën gesplitst. Nathan Van Hooydonck en Christophe Laporte zullen zich ontfermen over Van Aert in de vlakke ritten en voor de sprints, Tiesj Benoot kan zowel zijn maatje Van Aert als de klimmers van het team een handje helpen.

Bij die klimmers staat Primoz Roglic in principe nog altijd een trapje boven Jonas Vingegaard, ook al was die laatste vorig jaar tweede na Tadej Pogacar. Steven Kruijswijk en Sepp Kuss mogen het knechtenlivrei aantrekken in de bergen.