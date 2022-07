Wout van Aert raakt voorlopig niet verlost van plek 2: "Maak een grote fout door te vroeg op kop te komen"

Een derde tweede plaats in drie dagen voor Wout van Aert in deze Tour. Waar de gele trui na gisteren nog voldoende troost bood, reageerde de kopman van Jumbo-Visma dit keer minder opgetogen: "Het is een mooie balans dat ik steviger in het geel en het groen sta, maar het is ook een ontgoocheling dat ik er weer naast grijp."

"In de sprint had ik ook echt het gevoel dat ik de zaak in eigen hand had. Christophe (Laporte) gaf me de perfecte lead-out, maar ik ging zelf te vroeg aan en had wat langer in zijn spoor moeten blijven."

"Als ik gewoon iets langer blijf zitten dan win ik wel. Deze sprint ging om centimeters en dus was dit gewoon een grote fout van mij. Jammer."