Renaat en José plaatsen Evenepoel naast topfavorieten Tarling en Ganna: "Remco heeft ons al vaker verrast"

Vandaag zit Vlaanderen al meteen een eerste keer op het puntje van zijn stoel. Op dag 1 van de Olympische Spelen mogen Kopecky, Van Aert en Evenepoel aan de bak in de olympische tijdrit. Direct goed voor een eerste medaille? "Remco is misschien wel de man die op het vlakke het snelst van allemaal kan rijden", dromen Renaat en José luidop.

Ook het verleden spreekt in het voordeel van onze landgenoot. "Hij is al eens Europees kampioen geworden op een vlak parcours", herinnert Schotte zich.

"Akkoord, maar ik zou er toch nog altijd de huidige wereldkampioen bijzetten", denkt José De Cauwer aan Evenepoel. "Hij is de kleinste van het verhaal en heeft de aerodynamica dus mee. We moeten hem niet uitvlakken."

"Ik denk in eerste instantie aan Joshua Tarling en Filippo Ganna ", werpt Renaat Schotte op in een voorbeschouwing. "De tijdrit is vlak met wat verborgen hoogtemeters, dus wel degelijk voor de grote molen. Dan komen die twee zware kalibers naar voren. Een ex-werelduurrecordhouder en een jonge Europese kampioen."

Wereldkampioen tijdrijden Remco Evenepoel krijgt uiteraard veel sterren achter zijn naam in favorietenlijstjes, maar onze landgenoot is straks niet dé uitgesproken topfavoriet.

De Tour is bij velen nog niet helemaal verteerd, maar daar is al de volgende belangrijke afspraak. Op dag 1 van de Olympische Spelen in Parijs staat de olympische tijdrit op het menu.

Alleen plaatst het duo in Parijs meteen ook een serieuze kanttekening bij de kansen van Evenepoel. "De vraag is: hoe is zijn voorbereiding geweest? Er is eigenlijk geen voorbereiding geweest, hé", oppert Schotte.

Het zou dus weleens kunnen dat de batterijen van Tarling en Ganna net dat tikkeltje meer opgeladen zijn. "Want de Tour was zwaar", benadrukt De Cauwer nog eens. "De laatste 2/3 dagen was het ook tijd ... Remco was niet meer de meest frisse."

"Al was niemand dat nog. We moeten zien hoezeer Remco gerecupereerd is en of hij kan vlammen."

Aan het materiaal zal het alvast niet liggen. De beide Belgen rijden straks met de meest recente tijdritpakken. "Maar dat is maar een heel klein voordeel", tempert De Cauwer dat effect.

"Het enige grote voordeel dat telt? De conditie en de benen van de dag. Zo kwam Tobias Foss een paar jaar geleden plots naar voren op een WK. Maar ik denk niet dat we een verrassing van dat formaat gaan krijgen."

"Details geven natuurlijk moraal", besluit De Cauwer. "Het is leuk als je weet dat alles in orde is. Maar dan moet je het nog altijd doen."