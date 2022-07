Moeder Van Aert emotioneel: "Al het vorige is nu vergeten! Wat een opluchting"

De ouders van Wout van Aert hebben hun zoon al heel vaak zien winnen, maar de zege in Calais voelde toch extra speciaal. "Ik ben keigelukkig! Ongelooflijk!", is de eerste reactie van moeder Ivonne.

"Het is natuurlijk altijd spannend op het einde. Mijn man zegt dan altijd: jawel, hij kan dat. Maar nu, in het geel? Dat hij het dan uiteindelijk haalt, is een opluchting. Voor hem zeker."

"In de pers werd er telkens gezegd: hij was "maar" tweede. Maar hij heeft wel de gele trui, hé. En hij wil zelf ook zo graag winnen. Maar al het vorige is nu vergeten."

Van Aert liet al heel wat mooie dingen zien in de Tour, maar voor zijn moeder is dit zijn strafste nummertje. "Dit is het hoogste: winnen in het geel. Mooier kan niet."