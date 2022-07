Ontgoochelde Wout van Aert (2e) is groot in de nederlaag: "Geen excuses, Lampaert was gewoon sneller"

"Uiteraard kwam ik voor de winst", trapte een teleurgestelde Van Aert na de tijdrit een open deur in. "Ik had ook de snelste tijd aan de finish, al weet je dan natuurlijk dat het nog niet zeker, maar ik had toch al mooie namen geklopt."



"Dan was het toch even schrikken dat Yves sneller was, maar ik kan alleen maar chapeau zeggen."



"Dat ik sneller was dan Ganna en Pogacar? Daar koop ik niets mee. Het zou ook lullig zijn om nu te zeggen dat het aan de omstandigheden ligt. Iedereen heeft op een nat wegdek moeten rijden, ik denk dat Yves gewoon sneller was."



Van Aert was zoals verwacht op de afspraak, van irritatie aan de knie leek niets meer te merken. "Ik had wel een goed gevoel. Ik denk dat ik in de bochten niet overdreven snel ging, maar wel goede lijnen reed."



"Ik denk dat ik mezelf daar niets te verwijten heb. Op de lange stukken had ik ook het goede gevoel, het ging daar vooruit."