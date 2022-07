Excuses van Fabio Jakobsen voor Dylan Groenewegen: "Ik was wat gefrustreerd"

Fabio Jakobsen won zaterdag een rit in de Tour, een dag later was Dylan Groenewegen de ritwinnaar.

De relatie tussen het Nederlandse duo is nog altijd stevig bekoeld na de gebeurtenissen in de Ronde van Polen.

Jakobsen reageerde zondag koeltjes op de winst van zijn landgenoot, maar vandaag toonde hij zich groots.

"Ik zei dat de overwinning van Dylan me koud liet", zei Jakobsen in Calais bij de NOS voor hij zijn analyse van de rit wilde geven. "Dat gaat alleen over de prestatie."

"Uiteraard begrijp ik dat hij en zijn familie een heel lastige tijd doorgemaakt hebben. Daar heb ik heel veel respect voor."

"Ik was wat gefrustreerd. Dus bied ik mijn excuses aan.”

Over de etappe van vandaag: "Ik verbaasde mezelf op het klimmetje, maar Wout (van Aert) is zo sterk."

"Ik had ook niet meer de benen voor de tweede plek. Dit parcours is nog net iets te lastig voor mij."