Jumbo-Visma na "collectieve bom": "Dit was exact ons plan"

"Dit was exact ons plan, we hadden zelfs gehoopt op iets meer wind langs de kust. Die was er niet, waardoor het iets moeilijker is om het verschil te maken op zo’n korte helling."

"Dit is nog van een hoger niveau. Ik denk dat iedereen het wel verwachtte dat we daar iets gingen doen", zegt Tiesj Benoot. "Enkele renners spraken mij zelfs aan over Parijs-Nice tijdens de rit. Dan is het des te straf als je dit kunt doen. Een kopman als Wout maakt het dan ook af, dat maakt het alleen maar mooier."

Het was een kopie van de demonstratie van Jumbo-Visma in de openingsrit van Parijs-Nice. Toen reden Primoz Roglic, Wout van Aert en Christophe Laporte weg op de slothelling en mocht de Fransman zegevieren. Nu rondde Van Aert het straffe ploegwerk af.

Nathan Van Hooydonck gooide de knuppel in het hoenderhok op de Cap Blanc-Nez. "Dit is echt een ploegoverwinning. Wout reed als een brommer op het einde. Ik heb er niks van gezien, maar ik heb het gehoord en er ontzettend van genoten."

"Toen ik van de kop ging, lag het in stukken. Enkel Yates en Jonas (Vingegaard, red.) waren nog mee. Ik zag ook dat Pogacar een gaatje moest laten. Het is jammer dat Jonas niet bij Wout kon blijven, anders was het de perfecte dag geweest." "Wout heeft dan een tijdrit van 10 kilometer gereden, terwijl wij achter hem ook nog goed werk gedaan hebben. Het duurde ook lang voor het georganiseerd raakte en tegen Wout van Aert in vorm rijd je niet zomaar een gat toe." Na drie tweede plaatsen is zo toch raak voor Van Aert in deze Tour. "Ik snap niet waarom daar zoveel stress rond gemaakt werd. Het grootste doel is de groene trui en als je dan drie keer tweede wordt in de eerste drie ritten… De Tour is nog lang en hij kan in principe elke rit winnen. Het is nu al prijs. Vorig jaar won hij pas in rit 11 en won hij er nog 2. We zijn in de ploeg ook altijd rustig gebleven."

Richard Plugge: "Het is fenomenaal wat Van Aert doet"

Alleen maar glunderende gezichten in het kamp van Jumbo-Visma, ook bij ploegbaas Richard Plugge. "In de laatste zes etappes die Wout in de Tour gereden heeft, werd hij drie keer tweede en drie keer eerste. Dat is natuurlijk fantastisch, hij is een geweldenaar."

"Het plan was om op de top te kijken wat de schade was. Wout zat daar alleen, Jonas zat er net niet bij. Toen was het aan Wout om te beslissen of hij alleen doorging. Het plan is perfect uitgevoerd. We dachten: misschien komen we met 20 man boven of net als in Parijs-Nice met 4. Het werd één en die redde het ook. Dit is natuurlijk ongekend."

"We wisten dat de wind na de top mee zat. Maar als Wout maximaal hard gaat, dan is het moeilijk voor de anderen om nog harder te gaan. Wout zegt altijd dat het niet harder dan hard kan en dat heeft hij bewezen, want ze kwamen nauwelijks dichterbij. Het is fenomenaal wat hij doet."

Van Aert deed vandaag ook een uitstekende zaak in de strijd voor het groen. Zijn voorsprong op Fabio Jakobsen bedraagt nu al 61 punten, maar Plugge hoedt zich voor voorbarige euforie. "We hebben geleerd dat het pas voorbij is in Parijs. Dit zijn natuurlijk wel belangrijke dagen. Hij pakt een pak punten, waar de rest wel bang van wordt en dat is mooi. Groen is ons doel en we liggen op koers."

Morgen wacht er in de kasseienrit een nieuwe kans voor Van Aert. Maar mag hij voluit zijn kans gaan? "Dat gaan we morgen zien. We hebben altijd een plan en nemen altijd alle scenario's door. Het is niet toevallig dat dit soort zaken vaak gebeuren bij ons."