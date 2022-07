Mag Wout van Aert zijn eigen kans gaan in de kasseirit? "Zal iets meer moeten omkijken"

"Maar ik draag ook de gele trui, dus ik zal dan toch de laatste zijn die zal moeten helpen. De afgelopen dagen ging dat hand in hand, dus woensdag hopelijk ook."

"Het is een cruciale rit voor onze klassementsmannen", weet ook Van Aert. "Ik zal toch iets meer moeten omkijken dan in de andere ritten."

Weinig renners kunnen zo goed over kasseien rijden als Wout van Aert , maar toch zou het kunnen dat hij zichzelf moet wegcijferen voor Jumbo-klassementsmannen Primoz Roglic en Jonas Vingegaard.

Arthur van Dongen: "Een wedstrijd in de wedstrijd"

Bij de ploegleiding van Jumbo-Visma laten ze niet het achterste van hun tong zien. "Wout zal zich aan het plan moeten houden dat we deze winter hebben opgesteld", zegt Arthur van Dongen.

"We mogen onze hoofddoelen niet uit het oog verliezen: onze 2 klassementsmannen hoog in het klassement houden en met Wout voor groen gaan. Ik denk dat het een wedstrijd in de wedstrijd zal worden."

Of Van Aert een vrije rol krijgt, zal volgens Van Dongen afhangen van het koersverloop. "We zullen ook veel mensen nodig hebben voor het gedrang richting de eerste kasseistroken. We zien wel hoe het uitpakt."

Hebben Roglic en Vingegaard schrik voor de rit van morgen? "Dat zeker niet. We hebben het parcours een paar keer verkend en hebben ook de GP Denain (over soortgelijke stroken) gereden. Het is niet zo dat ze er naar uitkijken, maar schrik hebben ze niet."