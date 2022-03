Jumbo-Visma voert verbluffend nummertje op in Parijs-Nice: Van Aert en Roglic gunnen Laporte zege en geel

Rit 1 van Parijs-Nice in een notendop

Het moment uit de koers: Laporte, Van Aert en Roglic rijden alles aan gort op het slotklimmetje

Jumbo-Visma rijdt het peloton aan flarden

Lotto-Soudal heeft geen grote sprinter of klassementsman meegenomen naar Parijs-Nice en dus moest de aanvalstrom geluid worden. Matthew Holmes werd in de eerste vlucht meegestuurd, samen met Intermarché-renner Aimé De Gendt. Voor de twee lokale rondes was hun liedje al uit.

Frederik Frison zette na de samensmelting een nieuwe aanval op poten. Gougeard en Fedorov voelden ook kriebels, maar meer dan wat bergpunten en bonificatieseconden sprokkelen bij de tussensprints en klimmetjes zat er voor hen niet in.

Het was Jumbo-Visma dat zijn verantwoordelijkheid nam in de achtervolging. Op de Côte de Breuil wou het topsprinters als Jakobsen, Bennett en Philipsen de benen afsnijden. Maar de versnelling van Van Hooydonck was zo ontzagwekkend, dat zowat het voltallige peloton op zijn moeder riep.



De gele brigade bleef zo over met 3 renners: een uiterst bedrijvige Van Aert, kopman Roglic en lokale Laporte. Stybar kon als enige vreemde eend in de bijt zijn snavel tussen het trio duwen, maar in de laatste steile stroken ontplofte ook hij.



De 3 hardrijders van Jumbo-Visma verstonden elkaar uiteraard uitstekend, in het peloton leken ze ofwel te verbluft ofwel te vermoeid om nog een soort achtervolging op poten te zetten. Nog voor de finish bedankte Laporte zijn ploegmaats dat hij als eerste over de finish mocht bollen. Een zege voor de Fransman, maar vooral een zege voor het collectief van Jumbo-Visma.